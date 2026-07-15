Цены на бензин снова идут вверх: какие ценники на АЗС
В Украине регулярно меняются цены на горючее из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время правительство ввело ряд мер, чтобы избежать резкого подорожания
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 15 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 78,72 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 74,68 гривны за литр (+0,06 гривны);
- бензин А-92 – 69,54 гривны за литр (+0,04 гривны);
- дизтопливо – 76,27 гривны за литр (+0,16 гривны);
- автогаз – 40,03 гривны за литр (+0,03 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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