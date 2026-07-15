22:55  15 июля
Цены на бензин снова идут вверх: какие ценники на АЗС
22:15  15 июля
На Днепропетровщине колл-центры выманили у иностранцев более 200 миллионов
21:40  15 июля
Стоимость проезда в Киеве выросла: какие актуальные цены на метро и трамвай
UA | RU
UA | RU
15 июля 2026, 22:57

"Парадный" КамАЗ сгорел в степях Запорожья: силы беспилотных систем уничтожили комплекс "Земледелие"

15 июля 2026, 22:57
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Бойцы отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили редкую установку российских захватчиков на Запорожском направлении – инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие"

Об этом в фейсбуке сообщила бригада, передает RegioNews .

"Удар был нанесен FPV-дроном, впоследствии произошло повторное поражение, в результате чего враждебная цель вспыхнула", - отмечают военные.

Систему Земледелие впервые продемонстрировали в 2020 году на параде в Москве.

Используют эту установку для оперативного создания минных полей на расстоянии 5-15 км.

"Земледелие" выстреливает реактивные снаряды, обеспечивающие минирование в том или ином районе.

Утрата каждой таковой машины является ощутимым ударом по логистике и инженерным возможностям русской армии.

Комплекс базируется на тяжелом шасси КамАЗ и имеет сложное компьютеризированное управление для автоматического картирования минных полей.

Напомним, что украинские военные подтвердили поражение российского ударного вертолета. Это удалось сделать с помощью FPV-дрона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
россияне Запорожская область Силы беспилотных систем
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Цены на бензин снова идут вверх: какие ценники на АЗС
15 июля 2026, 22:55
Муж из аннексированного Крыма перешел на сторону россиян и пошел воевать против Украины на Харьковщину
15 июля 2026, 22:35
Федоров официально уходит с должности министра обороны: что удалось изменить за время его каденции
15 июля 2026, 22:17
На Днепропетровщине колл-центры выманили у иностранцев более 200 миллионов
15 июля 2026, 22:15
Украина сможет производить Patriot уже в этом году – Зеленский
15 июля 2026, 21:55
Стоимость проезда в Киеве выросла: какие актуальные цены на метро и трамвай
15 июля 2026, 21:40
Ротации в правительстве: стало известно, кто из министров сохранит портфели, а кто уйдет в отставку
15 июля 2026, 21:39
На Киевщине разоблачили схему "туров" для уклонистов за доллары
15 июля 2026, 21:25
Оккупанты нанесли удар по Краматорской общине, есть погибшие
15 июля 2026, 21:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Ярыш
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »