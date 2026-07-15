"Парадный" КамАЗ сгорел в степях Запорожья: силы беспилотных систем уничтожили комплекс "Земледелие"

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Бойцы отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили редкую установку российских захватчиков на Запорожском направлении – инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие"

Об этом в фейсбуке сообщила бригада, передает RegioNews .

"Удар был нанесен FPV-дроном, впоследствии произошло повторное поражение, в результате чего враждебная цель вспыхнула", - отмечают военные.

Систему Земледелие впервые продемонстрировали в 2020 году на параде в Москве.

Используют эту установку для оперативного создания минных полей на расстоянии 5-15 км.

"Земледелие" выстреливает реактивные снаряды, обеспечивающие минирование в том или ином районе.

Утрата каждой таковой машины является ощутимым ударом по логистике и инженерным возможностям русской армии.

Комплекс базируется на тяжелом шасси КамАЗ и имеет сложное компьютеризированное управление для автоматического картирования минных полей.

Напомним, что украинские военные подтвердили поражение российского ударного вертолета. Это удалось сделать с помощью FPV-дрона.