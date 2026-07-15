Сергій Корецький. Фото: Facebook

В середу, 15 липня, о 9:30 фракція "Слуга народу" збирається, щоб формально внести подання на призначення Сергія Корецького премʼєр-міністром України

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, усі парламентські фракції та групи вже отримали запрошення від Корецького для проведення зустрічей. Зокрема, фракція "Голос" зустрінеться з кандидатом о 15:30. Железняк зауважив, що це перший із чотирьох премʼєрів, який самостійно ініціював процедуру консультацій.

За його інформацією, паралельно президент України проводить власні зустрічі щодо кадрових питань. Зокрема, очікується його зустріч із Михайлом Федоровим, після якої стане відоме рішення стосовно Міністерства оборони.

Увечері заплановане ще одне засідання фракції "Слуга народу" за участю президента, на якому мають оголосити список більшості кадрових ротацій та призначень.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Раніше Железняк повідомив, що консультації щодо кандидатур до нового складу Кабінету міністрів ще тривають, а остаточні рішення поки не ухвалені.