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15 июля 2026, 07:35

Враг атаковал Изюм КАБами и "шахедами": есть разрушения и пострадавшие

15 июля 2026, 07:35
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Фото: ГВА
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Во вторник, 14 июля, с 21:45 российские военные совершили комбинированную атаку по городу Изюм Харьковской области. Для ударов враг применил КАБы и беспилотники типа Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

В результате ударов зафиксированы повреждения и разрушения гражданских объектов, частных домов, сельскохозяйственной техники и имущества коммунальных предприятий. На местах попадания возникли пожары.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Окончательные последствия вражеского удара и информация о раненых устанавливаются.

Напомним, вечером 14 июля враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесщины. БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. В результате атаки погибли два человека.

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