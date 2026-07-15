Фото: ГВА

Во вторник, 14 июля, с 21:45 российские военные совершили комбинированную атаку по городу Изюм Харьковской области. Для ударов враг применил КАБы и беспилотники типа Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

В результате ударов зафиксированы повреждения и разрушения гражданских объектов, частных домов, сельскохозяйственной техники и имущества коммунальных предприятий. На местах попадания возникли пожары.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Окончательные последствия вражеского удара и информация о раненых устанавливаются.

Напомним, вечером 14 июля враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесщины. БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. В результате атаки погибли два человека.