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15 июля 2026, 07:58

Ночные удары по Днепропетровщине: повреждены фермы и пятиэтажка

15 июля 2026, 07:58
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Фото: ОВА
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В ночь на 15 июля российские войска атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским ударом оказались Никополь и Красногригорьевская громада. Там повреждены пятиэтажка и агрофирма.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура – возник пожар. Ранения получил 53-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Софиевской громаде Криворожского района повреждено не эксплуатируемое сооружение.

В Криничанской громаде Каменского района из-за обстрела произошло возгорание на ферме.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.

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