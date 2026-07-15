Фото: ОВА

В ночь на 15 июля российские войска атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским ударом оказались Никополь и Красногригорьевская громада. Там повреждены пятиэтажка и агрофирма.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура – возник пожар. Ранения получил 53-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Софиевской громаде Криворожского района повреждено не эксплуатируемое сооружение.

В Криничанской громаде Каменского района из-за обстрела произошло возгорание на ферме.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.