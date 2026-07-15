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15 июля 2026, 07:23

Армия РФ потеряла за сутки в Украине около 1500 военных

15 июля 2026, 07:23
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Потери российской оккупационной армии за прошедшие сутки составили 1470 единиц живой силы и сотни единиц техники. В частности, украинские воины уничтожили 10 танков, 6 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 5 РСЗО, одно средство ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.07.26 ориентировочно составили:

потери россиян 15 июля 2026 года

Напомним, украинские военные моряки потопили неподалеку от Новороссийска российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд".

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