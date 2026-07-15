Утренняя ракетная атака на Одессу: повреждены дома, есть погибшие и раненые
Утром 15 июля враг снова атаковал Одессу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
В результате обстрела повреждены жилые дома.
Известно о трех погибших. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Около семи утра Воздушные силы сообщали о ракетах на Одессу.
Напомним, 14 июля около 23:00 российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Повреждена территория одного из предприятий города.
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