10:28  13 июля
Во время атаки РФ на Одесщину российский дрон упал и взорвался в Молдове
10:20  13 июля
На Кировоградщине из ставка извлекли тело мужчины
08:34  13 июля
На оккупированной Херсонщине РФ готовит эвакуацию своих чиновников и силовиков – ЦНС
UA | RU
UA | RU
13 июля 2026, 08:40

В Херсонской области из-за вражеских атак получили ранения 18 человек

13 июля 2026, 08:40
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 29 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Также оккупанты повредили автозаправочные станции, маршрутные автобусы и частные автомобили.

Из-за российских атак получили ранения 18 человек.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области российские структуры отрабатывают алгоритмы эвакуации на случай ухудшения ситуации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Херсонская область пострадавшие последствия
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Смена правительства во время войны: риски для бюджета, евроинтеграции и подготовки к зиме
13 июля 2026, 10:43
Во время атаки РФ на Одесщину российский дрон упал и взорвался в Молдове
13 июля 2026, 10:28
На Кировоградщине из ставка извлекли тело мужчины
13 июля 2026, 10:20
Россия атаковала Харьковщину: восемь пострадавших, среди них трое детей
13 июля 2026, 09:57
Армия РФ атаковала Украину тремя ракетами Х-59/69 и более 130 дронами
13 июля 2026, 09:55
Кто возглавит Кабмин после Свириденко: среди кандидатов – глава "Нафтогаза"
13 июля 2026, 09:51
Последствия удара по Одессе: количество раненых увеличилось, уничтожены и повреждены 17 автобусов
13 июля 2026, 09:42
Ночная атака на Запорожье: пятеро госпитализированных, подросток и женщина – в тяжелом состоянии
13 июля 2026, 09:27
Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла 68-летняя женщина
13 июля 2026, 09:18
Подробности утренней атаки на Одессу: на предприятии горели автобусы, есть пострадавшие
13 июля 2026, 08:54
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Ягун
Все блоги »