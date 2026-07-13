В Херсонской области из-за вражеских атак получили ранения 18 человек
За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 29 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 3 частных дома.
Также оккупанты повредили автозаправочные станции, маршрутные автобусы и частные автомобили.
Из-за российских атак получили ранения 18 человек.
Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области российские структуры отрабатывают алгоритмы эвакуации на случай ухудшения ситуации.
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Смена правительства во время войны: риски для бюджета, евроинтеграции и подготовки к зиме
13 июля 2026, 10:43Во время атаки РФ на Одесщину российский дрон упал и взорвался в Молдове
13 июля 2026, 10:28На Кировоградщине из ставка извлекли тело мужчины
13 июля 2026, 10:20Россия атаковала Харьковщину: восемь пострадавших, среди них трое детей
13 июля 2026, 09:57Армия РФ атаковала Украину тремя ракетами Х-59/69 и более 130 дронами
13 июля 2026, 09:55Кто возглавит Кабмин после Свириденко: среди кандидатов – глава "Нафтогаза"
13 июля 2026, 09:51Последствия удара по Одессе: количество раненых увеличилось, уничтожены и повреждены 17 автобусов
13 июля 2026, 09:42Ночная атака на Запорожье: пятеро госпитализированных, подросток и женщина – в тяжелом состоянии
13 июля 2026, 09:27Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла 68-летняя женщина
13 июля 2026, 09:18Подробности утренней атаки на Одессу: на предприятии горели автобусы, есть пострадавшие
13 июля 2026, 08:54
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все блоги »