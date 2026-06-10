В Україні з'явилося нове свято: президент встановив День Сил безпілотних систем

Фото: Генштаб ЗСУ

Указ зʼявився на сайті Офісу президента, передає RegioNews .

Саме в цей день у 2024 році СБС запустили як окремий рід військ у Збройних силах України — першу таку структуру у світі.

Очолив Сили безпілотних систем Вадим Сухаревський, а 3 червня 2025 року командиром став Роберт "Мадяр" Бровді.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Був уражений нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області РФ.