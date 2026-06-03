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03 июня 2026, 18:11

Минцифры обвинило Гетманцева в "кампании по дискредитации" и давлении на реформу игорного рынка

03 июня 2026, 18:11
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Фото: Даниил Гетманцев/фейсбук
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Министерство цифровой трансформации Украины выступило с официальным заявлением по поводу "системных публичных атак" со стороны главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева

Об этом говорится в заявлении учреждения, передает RegioNews .

"Уже почти год народный депутат Даниил Гетманцев ведет систематическую кампанию по дискредитации Министерства цифровой трансформации Украины. Эта кампания построена на манипуляциях, подмене фактов и понятий, недостоверных утверждениях и откровенной клевете. Содержание, тональность и регулярность этих атак создают впечатление о признаках конфликта интересов", – говорится в официальном сообщении Минцифры.

В сообщении Министерство попунктно отвечало на якобы манипуляции, которые распространял Гетманцев.

В частности, манипуляцией назвали сообщения о том, что эксминистр цифровой трансформации и нынешний министр обороны Михаил Федоров координировал ликвидированный орган контроля за рынком азартных игр КРАИЛ и отвечал за запуск обновленного органа Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).

В своем ответе Минцифры отметило, что министерству никогда не передавали функции надзора за КРАИЛ или запуска ГСОМ.

В общем, все опровержения Минцифры касались рынка азарных игр.

"Чем больше реальных изменений происходит в этой сфере, тем больше давления мы ощущаем. Это ожидаемо: прозрачное государственное регулирование всегда затрагивает интересы тех, кто годами пользовался слабостью системы, непрозрачными правилами и отсутствием эффективного контроля. Но именно поэтому эту реформу нужно довести до конца", – написали в Минцифре.

Напомним, что исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков подал в суд на народного депутата Даниила Гетманцева. Его интересы будет представлять юридическая компания Масси Найема "Миллер".

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