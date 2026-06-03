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03 червня 2026, 18:11

Мінцифри звинуватило Гетманцева у "кампанії з дискредитації" та тиску на реформу грального ринку

03 червня 2026, 18:11
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Фото: Данило Гетманцев/фейсбук
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Міністерство цифрової трансформації України виступило з офіційною заявою щодо "системних публічних атак" з боку голови фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева

Про це йдеться в заяві установи, передає RegioNews.

"Уже майже рік народний депутат Данило Гетманцев веде системну кампанію з дискредитації Міністерства цифрової трансформації України. Ця кампанія побудована на маніпуляціях, підміні фактів і понять, недостовірних твердженнях та відвертій дифамації. Зміст, тональність і регулярність цих атак створюють враження про ознаки конфлікту інтересів", – йдеться у офіційному повідомленні Мінцифри.

У повідомленні Міністерство попунктно відповідало на ніби то маніпуляції, які розповсюджував Гетманцев.

Зокрема, маніпуляцією назвали повідомленні про те, що ексміністр цифрової трансформації та нинішній міністр оборони Михайло Федоров координував ліквідований орган контролю за ринком азартних ігор КРАІЛ та відповідав за запуск оновленого органу Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).

У своїй відповіді Мінцифри зазначило, що міністерству ніколи не передавали функції нагляду за КРАІЛ або запуску ДСОМ.

Загалом усі спростування Мінцифри стосувались ринку азарних ігор.

"Що більше реальних змін відбувається в цій сфері, то більше тиску ми відчуваємо. Це очікувано: прозоре державне регулювання завжди зачіпає інтереси тих, хто роками користувався слабкістю системи, непрозорими правилами та відсутністю ефективного контролю. Але саме тому цю реформу потрібно довести до кінця", – написали в Мінцифри.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав до суду на народного депутата Данила Гетманцева. Його інтереси буде представляти юридична компанія Масі Найєма "Міллер".

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