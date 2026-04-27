27 апреля 2026, 22:50

Ограничил Татарова, а Никиту отправил в регионы: политик рассказал о стиле Буданова в ОП

Фото: Kyiv Security Forum
После назначения на должность главы Офиса Президента Кирилл Буданов приступил к масштабной ревизии полномочий своих заместителей. Новый стиль управления базируется на жестком разграничении функций и усилении исполнительной дисциплины, уже почувствовали на себе ключевые фигуры Банковой

Об этом пишет "Бабель", передает RegioNews .

По информации источников Бабеля в парламенте, Буданов существенно ограничил влияние Олега Татарова. Хотя тот остается заместителем по правоохранительным органам, у него забрали "несвойственные" функции, в частности контроль над судебной системой.

"Его заместитель по региональной политике Виктор Никита уже три месяца не вылезает из регионов. Ирине Мудрой он придумал дополнительную работу, чтобы занималась Советом бизнеса. Ей нужно развиваться, потому что ее тема с международным правосудием уже занимает меньше времени", — говорит собеседник.

Источник в Офисе президента отмечает, что хотя Буданов неопытный аппаратчик, но хочет научиться. Он подстраивает риторику в соответствии с аудиторией.

"Он не вмешивается во внутренние вопросы, не хочет заходить на поле правительства, не указывает, что им делать и имеет продуктивное общение со Свириденко", - говорит собеседник в Офисе.

Напомним, что после назначения на должность главы Офиса президента Кирилл Буданов начал внедрять на Банковой специфические принципы работы, сформированные в военной среде. Речь идет о так называемой "армейщине", однако в значительно облегченном варианте, адаптированном под нужды гражданского аппарата.

Буданов Кирилл Офис президента Олег Татаров Виктор Микита реформа
