27 квітня 2026, 22:50

Обмежив Татарова, а Микиту відправив в регіони: політик розповів про стиль Буданова в ОП

Фото: Kyiv Security Forum
Після призначення на посаду голови Офісу Президента Кирило Буданов розпочав масштабну ревізію повноважень своїх заступників. Новий стиль управління базується на жорсткому розмежуванні функцій та посиленні виконавчої дисципліни, що вже відчули на собі ключові фігури Банкової

Про це пише "Бабель”, передає RegioNews.

За інформацією джерел "Бабеля" у парламенті, Буданов суттєво обмежив вплив Олега Татарова. Хоча той залишається заступником з питань правоохоронних органів, у нього забрали "невластиві" функції, зокрема контроль над судовою системою.

"Його заступник з регіональної політики Віктор Микита вже три місяці не вилазить з регіонів. Ірині Мудрій він придумав додаткову роботу — щоб займалася Радою бізнесу. Їй треба розвиватися, бо її тема з міжнародним правосуддям уже забирає менше часу", — каже співрозмовник.

Джерело у Офісі президента зазначає, що хоча Буданов недосвідчений апаратник, але хоче навчитися. Він підлаштовує риторику відповідно до аудиторії.

"Він не втручається у внутрішні питання, не хоче заходити на поле уряду, не вказує, що їм робити, і має продуктивне спілкування зі Свириденко”, — каже співрозмовник в Офісі.

Нагадаємо, що після призначення на посаду голови Офісу президента Кирило Буданов почав впроваджувати на Банковій специфічні принципи роботи, сформовані у військовому середовищі. Йдеться про так звану "армійщину", проте у значно полегшеному варіанті, адаптованому під потреби цивільного апарату.

Буданов Килило Офіс президента Олег Татаров Віктор Микита реформа
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Акторка Ксенія Мішина зізналась, які зараз у неї стосунки з колишнім Еллертом
30 квітня 2026, 00:35
"Втрата роботи, відсутність грошей": відомий український актор розлучився з дружиною
29 квітня 2026, 23:55
Смертельна ДТП на Київщині: одразу три автівки влетіли одна в одну
29 квітня 2026, 22:55
БПЛА бригади "Ахіллес" уразили рідкісну радіолокаційну станцію РФ (ВІДЕО)
29 квітня 2026, 22:51
У Дніпрі квартиру жінки продали без її згоди
29 квітня 2026, 22:45
У Чорноморську через обстріл РФ зафіксували масовий розлив олії в акваторії моря
29 квітня 2026, 22:40
Арешт коштів Житомиртеплокомуненерго: якими будуть наслідки
29 квітня 2026, 22:15
На Миколаївщині п’ятеро людей постраждали від атаки "шахедів"
29 квітня 2026, 22:10
Сили безпілотних систем "приземлили" два російські вертольоти у Воронезькій області (ВІДЕО)
29 квітня 2026, 21:59
У Києві розікрали майже 2 мільйони на електроенергії для дитячих садочках
29 квітня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
