Після призначення на посаду голови Офісу Президента Кирило Буданов розпочав масштабну ревізію повноважень своїх заступників. Новий стиль управління базується на жорсткому розмежуванні функцій та посиленні виконавчої дисципліни, що вже відчули на собі ключові фігури Банкової

За інформацією джерел "Бабеля" у парламенті, Буданов суттєво обмежив вплив Олега Татарова. Хоча той залишається заступником з питань правоохоронних органів, у нього забрали "невластиві" функції, зокрема контроль над судовою системою.

"Його заступник з регіональної політики Віктор Микита вже три місяці не вилазить з регіонів. Ірині Мудрій він придумав додаткову роботу — щоб займалася Радою бізнесу. Їй треба розвиватися, бо її тема з міжнародним правосуддям уже забирає менше часу", — каже співрозмовник.

Джерело у Офісі президента зазначає, що хоча Буданов недосвідчений апаратник, але хоче навчитися. Він підлаштовує риторику відповідно до аудиторії.

"Він не втручається у внутрішні питання, не хоче заходити на поле уряду, не вказує, що їм робити, і має продуктивне спілкування зі Свириденко”, — каже співрозмовник в Офісі.

