20 апреля 2026, 16:36

Правительство планирует потратить на телемарафон более 630 млн грн – нардеп

Фото: из открытых источников
Кабинет министров Украины планирует направить почти 638 млн грн на производство контента для телемарафона "Единые новости"

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Сегодня правительство, вернувшись из Вашингтона, чтобы показать нашу приверженность реформам и уважение средств налогоплательщиков… Одобрит выделение 638 млн грн на единый марафон! PS 90 млрд евро сами себя не прогуляют", – написал Железняк.

В документе, обнародованном нардепом, говорится о предоставлении согласия государственному предприятию "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на заключение крупной сделки. Речь идет о закупке услуг по производству информационных программ в прямом эфире, создании контента и его непрерывного круглосуточного распространения в рамках телемарафона "Единые новости".

Ранее сообщалось, что правительство внесло изменения в постановление о возвращении выплат детям, которые стали переселенцами после начала полномасштабного вторжения РФ.

Кабмин Украина правительство выделение средств телемарафон
