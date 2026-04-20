Кабінет міністрів України планує спрямувати майже 638 млн грн на виробництво контенту для телемарафону "Єдині новини"

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews,

"Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, щоб показати нашу прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків… Схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон! P.S. 90 млрд євро самі себе не прогуляють", – написав Железняк.

У документі, який оприлюднив нардеп, йдеться про надання згоди державному підприємству "Мультимедійна платформа іномовлення України" на укладення значного правочину. Йдеться про закупівлю послуг із виробництва інформаційних програм у прямому ефірі, створення контенту та його безперервного цілодобового поширення в межах телемарафону "Єдині новини".

