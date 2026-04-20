20 квітня 2026, 16:36

Уряд планує витратити на телемарафон понад 630 млн грн – нардеп

Фото: з відкритих джерел
Кабінет міністрів України планує спрямувати майже 638 млн грн на виробництво контенту для телемарафону "Єдині новини"

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews,

"Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, щоб показати нашу прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків… Схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон! P.S. 90 млрд євро самі себе не прогуляють", – написав Железняк.

У документі, який оприлюднив нардеп, йдеться про надання згоди державному підприємству "Мультимедійна платформа іномовлення України" на укладення значного правочину. Йдеться про закупівлю послуг із виробництва інформаційних програм у прямому ефірі, створення контенту та його безперервного цілодобового поширення в межах телемарафону "Єдині новини".

Раніше повідомлялося, що уряд вніс зміни до постанови щодо повернення виплат дітям, які стали переселенцями після початку повномасштабного вторгнення РФ.

17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців
20 квітня 2026, 16:58
Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)
20 квітня 2026, 16:55
На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
20 квітня 2026, 16:43
Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"
20 квітня 2026, 16:40
На Київщині лісник натрапив на мінометну міну: сапери знешкодили боєприпас
20 квітня 2026, 16:25
У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів
20 квітня 2026, 16:12
Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе, два десантні кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб
20 квітня 2026, 15:59
На Полтавщині легковик "влетів" у вантажівку: серед постраждалих 2-річна дитина
20 квітня 2026, 15:55
На Черкащині викрили масштабний видобуток піску з дна Дніпра
20 квітня 2026, 15:52
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
