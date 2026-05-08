За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 40 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и 13 частных домов.

Также оккупанты повредили сотовые башни, хозяйственное сооружение, аптеку, складское помещение и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов за сутки получили ранения 22 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на территории Запорожья и Запорожского района погиб один человек, еще 12 получили ранения.