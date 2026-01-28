14:25  28 січня
28 січня 2026, 14:40

Держслужбовці в регіонах можуть залишитись без зарплат: уряд "забув" ухвалити нормативку

28 січня 2026, 14:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державні службовці місцевих адміністрацій, посадові особи місцевого самоврядування окупованих і деокупованих громад та працівники військових адміністрацій населених пунктів досі не отримали зарплати через відсутність нормативних рішень Кабміну

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, уряд мав би схвалити необхідні документи до 15 січня 2026 року, але цього не зроблено. Через це неможливо нараховувати заробітну плату та розподіляти субвенції за посадовою сіткою.

Депутат зазначив, що поки уряд займається іншими активностями, включно з поїздками та презентаціями великих інвестицій, січень добігає кінця, а зарплати чиновників залишаються не виплаченими.

"Взагалі Кабмін це мав би до 15 січня 2026 схвалити, але там хто на фотосесії зі світлом і без, хто у Давос, хто презентацію ліпить про 800 трильйонів мільярдів інвестицій. Сильно. Потужно. Як завжди ", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, раніше Железняк писав, що СБУ не надала належної реакції на депутатський запит щодо діяльності сонячних станцій, пов'язаних із екс-заступником ОП Ростиславом Шурмою.

Як відомо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України",

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

