Делегация Украины уже в Стамбуле: когда состоится встреча с россиянами

фото: iStock

Украинская делегация прибыла в понедельник в Стамбул, где запланирована встреча с российской делегацией

Об этом журналистам сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает RegioNews.

По его словам, переговоры запланированы на обед.

По предварительным сообщениям, украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

По данным турецких СМИ, встреча должна начаться в 13:00.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле.

На минувшей неделе министр МИД РФ Сергей Лавров заявил о предложении для Украины провести 2 июня в Стамбуле очередные переговоры. По его словам, российская сторона будет презентовать "российский меморандум о предстоящем мирном договоре".

Читайте также: Единственным лекарством на "русский мир" является развитие украинского мира, - эксперт