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Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
27 мая 2025, 14:06

Единственным лекарством на "русский мир" является развитие украинского мира, - эксперт

27 мая 2025, 14:06
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Украинский мир. В двумерном мире все просто: черное-белое, свой-враг, добро-зло. И действительно, в жизни бывают моменты, когда мы встаем перед бинарным выбором. И есть только одна опция, позволяющая остаться человеком
Украинский мир. В двумерном мире все просто: черное-белое, свой-враг, добро-зло. И действительно, в жизни бывают моменты, когда мы встаем перед бинарным выбором. И есть только одна опция, позволяющая остаться человеком
фото: иллюстративное
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Впрочем, жизнь в целом иерархическая. Ограниченные ресурсы как каждого индивида, так и больших сообществ предполагают приоритеты и сложные ответы.

Например, я утверждаю, что язык – важный, но не самый важный для сохранения украинской нации и идентичности. Ибо речь – это маркер идентичности определенного сообщества. Это о том же самом, отдельности, суверенитете. Но она ничего не говорит о качестве и сущностном наполнении этого суверенитета. Вернее говорит, но это уже зависит от того, что сказано, а не на каком языке. Как говорил Борис Антоненко-Давыдович, "зло, даже под украинским национальным флагом, произнесенное на украинском языке, все же остается злом…".

В моей иерархии ценностей свобода важнее языка. Этика важнее айдентики. Справедливость и эффективность важнее внешнего маркера своего-чужого.

Повторюсь, языково-культурный маркер важен. Язык, культура, пантеон героев, исторический нарратив – не дают нам раствориться в русском море. Но никак не гарантируют качество украинского. Воровать, изменять, врать, творить беззаконие, превращать Украину в "россию-лайт" можно не только по-русски. К сожалению, речь не спасает от неэффективности и безнравственности. Она лишь маркирует свой-чужой.

И поэтому выиграть украинизацию мы можем только сделав украинский не просто символом отдельности от России, а символом качества, конкурентоспособности, достоинства, свободы. Если она станет языком республики, сообщества равны в достоинстве, как сущностной альтернативы российской тирании.

Как невероятно точно сказал когда-то Блаженнейший Святослав (Шевчук), единственным лекарством на "русский мир" является развитие украинского мира. Более качественного, яркого, привлекательнее "русского мира". Который ассоциируется с успехом и будущим, а не с ресентиментом и местью.

А для создания такого мира взращивание украинского языка является необходимым, но недостаточным условием.

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