Делегація України вже у Стамбулі: коли відбудеться зустріч із росіянами

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Українська делегація прибула у понеділок до Стамбула, де запланована зустріч із російською делегацією

Про це журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає RegioNews.

За його словами, переговори заплановані на обідню пору.

За попередніми повідомленнями, українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.

За даними турецьких ЗМІ, зустріч має розпочатися о 13:00.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто очолить українську делегацію на переговорах із РФ у Стамбулі.

Минулого тижня міністр МЗС РФ Сергій Лавров заявив про пропозицію для України провести 2 червня в Стамбулі чергові переговори. За його словами, російська сторона буде презентувати "російський меморандум щодо майбутнього мирного договору".

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