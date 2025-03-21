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Тарас Загородний Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" info@regionews.ua
21 марта 2025, 04:30

Манипуляции вокруг 51 млрд грн: когда "антикоррупционная борьба" превращается в хайп

21 марта 2025, 04:30
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Медиапространство снова заполонили громкие заявления о «51 млрд грн дебиторской задолженности» Минобороны по вооруженным контрактам
Медиапространство снова заполонили громкие заявления о «51 млрд грн дебиторской задолженности» Минобороны по вооруженным контрактам
фото: Facebook
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Некоторые активисты назвали эти деньги "слитыми в унитаз", а журналисты подхватили этот тезис без более глубокого анализа. Но прежде чем раздувать очередной скандал, следует разобраться в деталях.

1. На кого действительно возложена ответственность?

"Антикоррупционные активисты" обвиняют в ситуации с дебиторской задолженностью действующего министра обороны Рустема Умерова. Он сравнивает нынешнюю сумму задолженности с предшественником Алексея Резникова и утверждает, что она выросла вдвое.

Но есть один нюанс: в ответе Минобороны, цитируемой "активистами", четко указано, что речь идет о контрактах, заключенных после 24 февраля 2022 года. А это значит, что ответственность лежит не только на действующем министре, но и на всех работающих в этот период.

Кстати, эту неточность "активистам" указали в комментариях под его постом, но некоторые из них решили ее проигнорировать.

2. Что такое дебиторская задолженность и почему она возникает?

Дебиторская задолженность значит, что продукт был оплачен, но еще не поставлен. Причины могут быть разные:

  • задержка поставки комплектующих,
  • изменение технических требований,
  • усложненная логистика,
  • обстрелы предприятий-производителей.

Это не мошенничество и коррупция – это реальность работы военной промышленности во время войны. Например, Украинский совет оружейников подсчитал, что в 2024 году каждый четвертый контракт имел задержки.

3. Средства предоплаты не "исчезают", а направляются исключительно на исполнение контракта

Исполнитель контракта может использовать предоплату, но только на цели, прописанные в контракте. То есть эти деньги направляются исключительно на производство, закупку комплектующих, оплату логистики и т.д.

Это не свободные средства производителя, а целевые расходы, за которыми ведется контроль. Более того, они остаются в системе государственных финансов.

Поэтому заявления о сливе в унитаз – это чистая манипуляция.

4. За нарушение правил есть финансовые санкции

Если изготовитель использует предоплату не по назначению, к нему применяются штрафы или другие финансовые санкции.

Обсуждаемый сейчас законопроект №12258 предлагает отменить штрафы только для новых контрактов, но все санкции в отношении уже заключенных договоров остаются в силе.

5. Манипуляции против государства во время войны

Своевременная поставка качественного оружия и эффективное использование государственных средств – критически важные вещи. В этот момент подрывать доверие к оборонным процессам манипуляциями и полуправдой – опасная игра.

Вместо того чтобы работать над поддержкой украинских производителей, часть "антикоррупционеров" превратила свою деятельность в конвейер скандалов. Почему они не задают вопросов, например, об эффективности НАБУ, работающего уже 10 лет? Почему молчат о том, как их манипуляции вредят оборонной промышленности?

Если эти люди действительно хотят навести порядок, то следует работать с доказательствами и реальными проблемами, а не тиражировать панические заголовки. Ибо война – это не время для хайпа.

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Минобороны вооружение контракт оружие оборона финансирование Задолженность
 
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