У Трампа объяснили, будут ли США оказывать военную помощь РФ
Недавно США приостановили военную помощь Украине. Теперь Госсекретарь Марко Рубио объяснил, будут ли американцы оказывать помощь России
Об этом сообщает The New York Times, передает RegioNews.
Журналисты поинтересовались у Государственного секретаря США, будет ли предоставляться американская военная помощь для России. Рубио категорически ответил, что США не будет оказывать военную помощь россиянам.
В то же время, для Украины сейчас военная помощь США приостановлена. Однако, по словам Рубио, скорее всего, вопрос о возобновлении поддержки будет обсуждаться на предстоящих встречах в Саудовской Аравии.
Напомним, что ранее Марко Рубио говорил, что Украине все равно придется "пойти на уступки по земле, которую РФ забрала с 2014 года в рамках любого соглашения о прекращении войны".