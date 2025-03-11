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11 марта 2025, 03:50

У Трампа объяснили, будут ли США оказывать военную помощь РФ

11 марта 2025, 03:50
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Фото: YouTube
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Недавно США приостановили военную помощь Украине. Теперь Госсекретарь Марко Рубио объяснил, будут ли американцы оказывать помощь России

Об этом сообщает The New York Times, передает RegioNews.

Журналисты поинтересовались у Государственного секретаря США, будет ли предоставляться американская военная помощь для России. Рубио категорически ответил, что США не будет оказывать военную помощь россиянам.

В то же время, для Украины сейчас военная помощь США приостановлена. Однако, по словам Рубио, скорее всего, вопрос о возобновлении поддержки будет обсуждаться на предстоящих встречах в Саудовской Аравии.

Напомним, что ранее Марко Рубио говорил, что Украине все равно придется "пойти на уступки по земле, которую РФ забрала с 2014 года в рамках любого соглашения о прекращении войны".

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