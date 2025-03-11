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11 березня 2025, 03:50

У Трампа пояснили, чи будуть США надавати військову допомогу РФ

11 березня 2025, 03:50
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Фото: YouTube
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Нещодавно США призупинили військову допомогу Україні. Тепер Держсекретар Марко Рубіо пояснив, чи надаватимуть американці допомогу Росії

Про це повідомляє The New York Times, передає RegioNews.

Журналісти поцікавились у Державного секретаря США, чи буде надаватися американська військова допомога для Росії. На це Рубіо категорично відповів, що США не буде надавати військову допомогу росіянам.

Водночас для України зараз військова допомога США призупинена. Однак, а словами Рубіо, скоріше за все, питання про відновлення підтримки буде обговорюватися на майбутніх зустрічах у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що раніше Марко Рубіо казав, що Україні все одно доведеться "піти на поступки щодо землі, яку РФ забрала з 2014 року в рамках будь-якої угоди про припинення війни".

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