Кадровые изменения: Виталий Кличко сообщил об увольнении чиновников КГГА

фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о кадровых изменениях в Киевской городской администрации на фоне резонансного "земельного дела"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Виталия Кличко.

Так, со своих должностей в КГГА будут уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта.

Кроме того, депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия.

"В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих областях", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил резонансное "земельное дело": город предоставляет правоохранителям все приглашаемые документы и способствует следствию".

Напомним, в начале февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

В ходе обысков у организаторов преступной схемы было обнаружено более 6,4 млн долларов США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

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