Кадровые изменения: Виталий Кличко сообщил об увольнении чиновников КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о кадровых изменениях в Киевской городской администрации на фоне резонансного "земельного дела"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Виталия Кличко.
Так, со своих должностей в КГГА будут уволены:
- заместитель председателя КГГА Петр Оленич
- заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов
- заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта.
Кроме того, депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия.
"В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих областях", - подчеркнул Кличко.
Он также отметил резонансное "земельное дело": город предоставляет правоохранителям все приглашаемые документы и способствует следствию".
Напомним, в начале февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.
В ходе обысков у организаторов преступной схемы было обнаружено более 6,4 млн долларов США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.
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