Кадрові зміни: Віталій Кличко повідомив про звільнення посадовців КМДА
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській адміністрації на тлі резонансної "земельної справи"
Про це інформує RegioNews з посиланням на заяву Віталія Кличка.
Так, зі своїх посад в КМДА будуть звільнені:
- заступник голови КМДА Петро Оленич
- заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов
- заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.
Окрім того, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.
"У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах", – наголосив Кличко.
Він також зазначив щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству".
Нагадаємо, на початку лютого НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва.
Під час обшуків у організаторів злочинної схеми було виявлено понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.
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