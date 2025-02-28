Кадрові зміни: Віталій Кличко повідомив про звільнення посадовців КМДА

фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській адміністрації на тлі резонансної "земельної справи"

Про це інформує RegioNews з посиланням на заяву Віталія Кличка.

Так, зі своїх посад в КМДА будуть звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

Окрім того, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.

"У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах", – наголосив Кличко.

Він також зазначив щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству".

Нагадаємо, на початку лютого НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва.

Під час обшуків у організаторів злочинної схеми було виявлено понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

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