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19 февраля 2025, 12:00

Выборы президента: Залужный ответил, будет ли баллотироваться

19 февраля 2025, 12:00
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фото: Getty Images
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Посол Украины в Великобритании, эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не ответил на вопрос о своем возможном участии в президентских выборах. Говорит, на данный момент этот вопрос "неуместен"

Об этом он сказал во время дискуссии на мероприятии NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях", передает RegioNews.

"Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместен. Я считаю так: придут эти условия, тогда я как человек, который находится на государственной службе и работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такой вопрос".

По его словам, "пока у нас задача одна: выстоять и сохранить наше государство".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что не держится за свой пост и будет готов покинуть его, когда закончится война и будет обеспечена безопасность Украины.

Ранее мы сообщали, что пятый президент Петр Порошенко считает, что выборы в Украине пройдут 26 октября 2025 года.

В то же время, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия опроверг заявление Порошенко о том, что осенью в Украине состоятся выборы.

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