Вибори президента: Залужний відповів, чи балотуватиметься

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Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не відповів на питання щодо своєї можливої участі в президентських виборах. Каже, на даний момент це питання "недоречне"

Про це він сказав під час дискусії на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості", передає RegioNews.

"Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання".

За його словами, "поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не тримається за свою посаду і буде готовий залишити її, коли закінчиться війна та буде гарантована безпека України.

Раніше ми повідомляли, що п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року.

Водночас глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія спростував заяву Порошенка про те, що восени в Україні відбудуться вибори.