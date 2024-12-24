фото: Bihus.Info

Нардеп Игорь Кисилев и его супруга регулярно пользуются новым Range Rover 2023 года. Этого дорогого авто нет в декларации, но при этом семья начала ездить на нем во время скандала о возможном незаконном обогащении депутата, признаки которого выявило НАПК

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Ранее Кисилев уже являлся фигурантом расследования Bihus.Info. В начале года журналисты показали, что нардеп, избранный от запрещенной партии "ОПЗЖ", предположительно живет в квартире тещи в премиум-жилищном комплексе Diamond Hill в Киеве. Такие квартиры в зависимости от ремонта стоят от 2 до 5 миллионов долларов. Журналисты зафиксировали, как Mercedes жены депутата уезжает из этого ЖК. Этим автом пользуется сам Кисилев.

После этого расследование юристы "Дави" (Bihus.Info) обратились в НАПК из-за несоответствия образа жизни депутата его доходам. НАПК выявило признаки незаконного обогащения Кисилева более чем на 70 миллионов гривен и передало дело в Офис генпрокурора.

Журналисты также выяснили, что в 2023 году жена Анна Кисилева получала зарплату от компании "ЗАХИДУКРВзрывПРОМ". Именно на эту компанию оформлен Range Rover, которым пользуются супруги. Журналисты зафиксировали их визиты на авто в рестораны и загородные комплексы, в частности SHELEST.

Также этот автомобиль пересек границу 9 июня 2024 года. По данным Bihus.Info, Кисилев находился за границей два месяца.

Сам депутат объяснил, что Range Rover является служебным автомобилем супруги, поэтому декларировать его он не обязан.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info рассказали, как друг эксголовы ОВА превращает землю Закарпатья в золотую жилу.