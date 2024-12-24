фото: Bihus.Info

Нардеп Ігор Кісільов і його дружина регулярно користуються новим Range Rover 2023 року. Цього дорогого авто немає в декларації, але при цьому родина почала їздити на ньому під час скандалу про можливе незаконне збагачення депутата, ознаки якого виявило НАЗК

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Раніше Кісільов вже був фігурантом розслідування Bihus.Info. На початку року журналісти показали, що нардеп, обраний від забороненої партії "ОПЗЖ", ймовірно, живе в квартирі тещі у преміум-житловому комплексі Diamond Hill у Києві. Такі квартири, залежно від ремонту, коштують від 2 до 5 мільйонів доларів. Журналісти зафіксували, як Mercedes дружини депутата виїжджає з цього ЖК. Цим авто користується сам Кісільов.

Після цього розслідування юристи "Тисни" (Bihus.Info) звернулися до НАЗК через невідповідність способу життя депутата його доходам. НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення Кісільова на понад 70 мільйонів гривень і передало справу до Офісу генпрокурора.

Журналісти також з’ясували, що у 2023 році дружина Ганна Кісільова отримувала зарплату від компанії "ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ". Саме на цю компанію оформлений Range Rover, яким користується подружжя. Журналісти зафіксували їхні візити на авто до ресторанів і заміських комплексів, зокрема SHELEST.

Також це авто перетнуло кордон 9 червня 2024 року. За даними Bihus.Info, Кісільов перебував за кордоном два місяці.

Сам депутат пояснив, що Range Rover є службовим автомобілем дружини, тому декларувати його він не зобов’язаний.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info розповіли, як друг ексголови ОВА перетворює землю Закарпаття на золоту жилу.