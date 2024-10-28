Зеленский подал в Раду законопроекты о продолжении мобилизации и военного положения

фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, в которых говорится продление в Украине военного положения и общей мобилизации

Об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152, передает RegioNews.

Согласно документам, предлагается продлить в Украине военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней – с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Это будет уже 13-е решение о продолжении действия военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский решил не утверждать своей подписью законопроект об отмене сезонного перевода часов.