"Приземление валькирий": Bellingcat обнародовал свою версию срыва операции по ЧВК Вагнера

Фото: bellingcat.com

Обе части материала "Приземление валькирий. История спецоперации Украины по перехвату самолета с боевиками ЧВК Вагнера" выложена на сайте The Insider и полная версия в Bellingcat, передает RegioNews.

По данным расследователей, украинским разведчикам под видом охранной компании "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством и операцию "перенесли", пишет liga.net.

Изначально идея украинских разведчиков заключалась в том, чтобы выманить четыре-пять вагнеровцев на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили.

К сентябрю 2019 года ГУР Минобороны с помощью фейкового сайта по вербовке наемников собрало персональные данные более тысячи наемников, подавляющее большинство из которых воевало на востоке Украины между 2014 и 2018 годами. Из этой тысячи их особенно интересовали те, кто засветился в каких-то военных преступлениях на территории Украины, — это несколько десятков конкретных лиц, говорится в расследовании.

Для вербовки этих наемников была создана группа из сотрудников спецслужб. Проект получил кодовое название "Авеню".

Проанализировав полученные заявки, завербованный Украиной бывший ГРУшник провел собеседования и обнаружил двух боевиков, воевавших на Донбассе. Один из них – Артем Миляев 1981 года рождения, который был "заместителем командира штурмовой бригады в ДНР".

По заданию "куратора" Миляев набирает бойцов с боевым опытом, особенно снайперов и с опытом зенитных и артиллерийских корректировщиков — эти квалификации повышали вероятность того, что отобраны будут иметь отношение к военным преступлениям на востоке Украины.

К концу мая 2020 года фальшивая ЧВК получила десятки новых заявок с полными личными данными заявителей.

После того, как "куратор" одобрял кандидатуру, он просил боевика прислать свое подробное резюме вместе с копиями каких-либо доказательств военного опыта. И заявители это делали. На начало июня 2020 года ГУРМО получило сотни детальных страниц, написанных от руки признаний боевиков об их роль в незаконных боевых действиях на Донбассе, имена командиров, видео - и фотоматериалы о военных преступлениях. Некоторые из фамилий были уже известны СБУ.

Многие новобранцы предоставили инсайдерские данные как о вторжении России в Украину в 2014-2015 годах, так и о том, как РФ оказывала поддержку ЧВК Вагнера.

К концу мая 2020 года была создана "частная армия" численностью 180 человек. Все они торопили "кураторов" с началом работы. Им предложили работу по охране объектов в Венесуэле.

Из 180 набранных лиц разведчики выбрали 40 человек, чьи преступления были доказаны, чтобы организовать для них перелет, а затем принудительно посадить самолет, когда он будет пролетать над украинской территорией.

Через пандемию вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, а самым удобным и правдоподобным рейсом через территорию Украины был рейс в Стамбул.

Важнейшей частью операции должна была стать принудительная посадка самолета. Самолет был бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут. Было два варианта: первый – неотложная медицинская помощь пассажиру, второй – угроза взрыва на борту. Второй вариант был принят за основу как самый надежный.

По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, президент Украины впервые был проинформирован о спецоперации 15 июня 2020 года. Собеседники расследователей сказали, что Зеленский в целом одобрил операцию, намеченную на 26 июня 2020 года и попросил подготовить детальный план. Этот концептуальный план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года.

От этого момента два старшие офицеры, которые отвечают за проект: Василий Бурба, директор ГУР, и Руслан Баранецкий, заместитель директора СБУ, регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта "Авеню".

15 июля было куплено 34 билета из Минска в Стамбул на рейс, вылетавший через 10 дней. 24 июля 33 участника ЧВК Вагнера (один заболел) отправились автобусом из Москвы в Минск.

Тем не менее, пишет Bellingcat, к этому моменту планы вылета из Минска уже изменились. Бурба и Баранецкий за день до отъезда наемников пытались встретиться с Зеленским, однако тот был занят.

"По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю", – говорится в расследовании. Накануне Зеленский в нормандских переговорах достиг соглашения о прекращении огня на Донбассе. По словам Бурбы, ОП посчитал, что в случае, если спецоперация продлится в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Bellingcat не смог проверить этот разговор независимо, и офис президента не предоставил комментариев к этому расследованию.

По словам Бурбы, которые передают расследователи, в ОП предложили перенести операцию на 29 июля. ГУР МОУ смогла успешно перебронировать билеты на 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты на 1 августа. Однако всех их, как известно, задержал КГБ Беларуси.

Украинские власти пытались убедить Лукашенко передать задержанных Украине, однако тот отдал их России.

В то же время The Isider во второй части расследования, опубликованной сайтом после публикации полной версии Bellingcat, вывод несколько отличается от версии их коллег.

"Опрошенные нами бывшие оперативники ГУР МОУ высказали мнение, что одной из причин срыва операции могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата до Василия Бурбы, который уже имел трения с Офисом президента. Триумфальное завершение такой значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского", – говорится в публикации The Isider.

Перед публикацией расследования Bellingcat Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады заявила, что в июле 2020-го президент Владимир Зеленский не давал указаний отсрочить спецоперацию, а глава его офиса Ермак не имел таких полномочий. ВСК не смогла установить, была ли утечка информации о спецоперации с Украины, но не исключает – о ней могли знать в РФ и Беларуси.