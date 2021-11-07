Дальнейшая работа "нормандского формата" под вопросом, - спикер Зеленского

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Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", отвечая на вопрос о возможности обсуждения темы экологии на востоке в рамках нормандского формата, пишет RegioNews.

"У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам нормандский формат, его продолжение - под большим вопросом. Никак не могут договориться относительно следующего саммита в "нормандском формате" на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть здесь и политическая часть, политическая повестка нормандского формата под большим вопросом, что уж говорить об экологии", - пояснил Никифоров.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в "нормандском формате"".

Напомним, ранее сообщалось, что США будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.