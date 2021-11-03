Зеленский в четверг придет в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг придет в Верховную Раду
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт парламента.
Глава государства лично представит кандидата на пост министра обороны Алексея Резникова.
Напомним, что 3 ноября в Верховной Раде произошел министропад. Своих должностей лишились вице-премьер Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко, министр экологии Роман Абрамовский, министр реинтеграции Алексей Резников. На последок, был уволен с должности министра обороны Андрей Таран.
3 ноября правительство назначило временным исполняющим обязанности министра экологии Руслана Стрельца.
4 ноября новых министров получат Минэкономики, Министерство реинтеграции, Минстратег
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