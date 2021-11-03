Зеленський у четвер прийде до Ради
Президент України Володимир Зеленський у четвер прийде до Верховної Ради
Про це пише RegioNews з посиланням на офіційний сайт парламенту.
Глава держави особисто представить кандидата на посаду міністра оборони Олексія Резнікова.
Нагадаємо, що 3 листопада у Верховній Раді стався міністропад. Своїх посад позбулися віце-прем’єр Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко, міністр екології Роман Абрамовський, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков. На останок, було звільнено з посади міністра оборони Андрія Тарана.
3 листопада уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра екології Руслана Стрільця.
4 листопада нових міністрів отримають Мінекономіки, Міністерство реінтеграції, Міністратегпром
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині