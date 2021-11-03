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03 листопада 2021, 19:35 88

Зеленський у четвер прийде до Ради

03 листопада 2021, 19:35 88
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський у четвер прийде до Верховної Ради

Про це пише RegioNews з посиланням на офіційний сайт парламенту.

Глава держави особисто представить кандидата на посаду міністра оборони Олексія Резнікова.

Нагадаємо, що 3 листопада у Верховній Раді стався міністропад. Своїх посад позбулися віце-прем’єр Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко, міністр екології Роман Абрамовський, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков. На останок, було звільнено з посади міністра оборони Андрія Тарана.

3 листопада уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра екології Руслана Стрільця.

4 листопада нових міністрів отримають Мінекономіки, Міністерство реінтеграції, Міністратегпром

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