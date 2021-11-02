Страна хоронит по "три самолета" в сутки от COVID, а нардепы говорят о вреде вакцинации - Радуцкий

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По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого в парламенте, как и по всей стране есть антивакцинаторы, но большинство людей - "вменяемые" и понимают угрозу коронавируса

Как передает RegioNews, об этом Радуцкий сообщил в комментарии изданию "Сегодня".

Он отмечает, что в парламенте, как и по всей стране, не без антивакцинаторов, но "к счастью, во всех фракциях подавляющее большинство людей понимают эту угрозу и что такое – спасать страну. Я очень доволен этим на самом деле. Уверен, что в Раде большинство – вменяемые люди".

Радуцкий подчеркнул, что когда в Раде принимают законы, которые требуют от людей чего-либо, депутаты не имеют право не делать то же самое, что требуют от людей. Поэтому, по его мнению, люди и делегируют народного депутата, который своим примером должен показывать, что и как должно происходить.

Вместе с тем он не ответил на вопрос, сколько в Раде сейчас непривитых нардепов: "Как можно изучать социологию среди депутатов, когда сегодня в стране гибнет минимум "три самолета" в сутки. Мы о чем сейчас? Не хочу даже задумываться над этим вопросом. Просто неинтересно. Я считаю, что народные депутаты, видя, что страна в день хоронит столько же, сколько мы хороним, когда гибнет несколько боингов…".

По словам Радуцкого, во фракции "Слуги народа" есть нардепы, которые готовы порассуждать о вредности технологии 5G.

"Они говорят глупости, и это их право и их мировоззрение. Сегодня в стране жуткая проблема, связанная с COVID-19. Самое важное для меня – сохранить жизнь каждого гражданина Украины. Но точно не интересоваться, откуда у народного депутата появилось мнение, что вакцинация – это вживление чипа-передатчика для того, чтобы пользоваться 5G", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что сейчас примерно 60-65% депутатов вакцинированы от COVID-19.