Країна ховає по "три літаки" на добу від COVID, а нардепи говорять про шкоду вакцинації - Радуцький

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За словами голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького в парламенті, як і по всій країні є антивакцинатори, але більшість людей - "адекватні" і розуміють загрозу коронавірусу

Як передає RegioNews, про це Радуцький повідомив у коментарі виданню "Сегодня".

Він зазначає, що в парламенті, як і по всій країні, не без антивакцинаторів, але "на щастя, у всіх фракціях переважна більшість людей розуміють цю загрозу і що таке – рятувати країну. Я дуже задоволений цим насправді. Упевнений, що в Раді більшість – адекватні люди".

Радуцький підкреслив, що коли в Раді приймають закони, які вимагають від людей чого-небудь, депутати не мають право не робити те ж саме, що вимагають від людей. Тому, на його думку, люди й делегують народного депутата, який своїм прикладом повинен показувати, що і як має відбуватися.

Разом з тим він не відповів на питання, скільки в Раді зараз нещеплених нардепів: "як можна вивчати соціологію серед депутатів, коли сьогодні в країні гине мінімум "три літаки" на добу. Ми про що зараз? Не хочу навіть замислюватися над цим питанням. Просто нецікаво. Я вважаю, що народні депутати, бачачи, що країна в день ховає стільки ж, скільки ми ховаємо, коли гине кілька боїнгів...".

За словами Радуцького, у фракції "Слуги народу" є нардепи, які готові поміркувати про шкідливість технології 5G.

"Вони говорять дурниці, і це їх право і їх світогляд. Сьогодні в країні страшна проблема, пов'язана з COVID-19. Найважливіше для мене - зберегти життя кожного громадянина України. Але точно не цікавитися, звідки у народного депутата з'явилася думка, що вакцинація – це вживлення чіпа-передавача для того, щоб користуватися 5G", - додав парламентарій.

Нагадаємо, раніше голова Комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив, що зараз приблизно 60-65% депутатів вакциновані від COVID-19.