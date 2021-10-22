В Раде рассказали сколько депутатов вакцинированы от COVID-19

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Как передает RegioNews, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Точное количество депутат не называет, потому что коллеги не признаются, вакцинированы ли, ссылаясь на врачебную тайну.

"К сожалению, (сколько непривитых депутатов - ред. ) мы не смогли подсчитать точное количество, потому что кто-то ссылается на врачебную тайну. Аппарат Верховной Рады вообще не ответил на этот вопрос. Но на сегодняшний день, по нашим приблизительным подсчетам, это около 60-65%. Если брать всю страну в целом-это неплохой процент. Но должно быть 100% привитых, если нет противопоказаний, или человек только не переболел "ковидом", - отметил парламентарий.

Он также напомнил, что Верховная Рада планирует ограничить допуск непривитых к зданию парламента. Планируется принять соответствующее постановление

"Не имеет значения кто: депутат, помощник депутата, руководитель Верховной Рады. Если у него нет сертификата о прививках, он не будет допущен в зал Верховной Рады", - сказал Радуцкий.

Вместе с тем нардеп не уточнил, будут ли внесены изменения в закон О статусе народного депутата, который гарантирует свободный доступ ко всем зданиям органов государственной власти и местного самоуправления для парламентариев.

Напомним, что Радуцкий пообещал ограничения на допуск в сессионный зал уже на этой неделе. Однако, поскольку депутаты продолжают рассмотрение в первом чтении проекту бюджета 2022, то соответствующую инициативу смогут рассмотреть только после принятия решения.