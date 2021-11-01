"Слуга народа" хочет видеть Верещук министром реинтеграции временно оккупированных территорий

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Фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября поддержала назначение Ирины Верещук на пост министра реинтеграции, а Алексея Резникова – министра обороны.

Об это пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал народного депутата Александра Качуры.

"Ирина Верещук - заходит на пост Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированых территорий Украины. Алексей Резников - заходит на пост Министра обороны Украины", - написал Качура

По словам депутата, руководитель Минстратегпрома Олег Уруский и первый вице-премьер Алексей Любченко пишут заявления об отставке. На место Уруского будет назначен нынешний руководитель таможни Павел Рябикин. Место Любченко займет заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко

Кроме того "Слуга народа" прогнозируемо утвердила близкого к ОП нардепа Андрея Мотовиловца в должности заместителя главы фракции.

Напомним, что монобольшинство также предложило назначить Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады