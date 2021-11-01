"Слуга народу" хоче бачити Верещук міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій

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Фракція "Слуга народу" на засіданні 1 листопада підтримала призначення Ірини Верещук на посаду міністра реінтеграції, а Олексія Рєзнікова – Міністра оборони.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата Олександра Качури.

"Ірина Верещук-заходить на посаду Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Олексій Резніков-заходить на пост міністра оборони України", - написав Качура

За словами депутата, керівник Мінстратегпрому Олег Уруський і перший віце-прем'єр Олексій Любченко пишуть заяви про відставку. На місце Уруського буде призначений нинішній керівник митниці Павло Рябікін. Місце Любченко займе заступник керівника офісу президента Юлія Свириденко

Крім того "Слуга народу" прогнозовано затвердила близького до ОП нардепа Андрія Мотовиловця на посаді заступника голови фракції

Нагадаємо, що монобільшість також запропонувала призначити В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради