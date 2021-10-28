НАПК проверяет роль Баканова в "оффшорах Зеленского"

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что по состоянию на 23 октября полная проверка декларации о доходах за 2020 год главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова продолжается, а срок ее проведения продлен с 20 сентября на 60 дней, несмотря на расследование Pandora Papers одним из фигурантов которого является Президент Украины Владимир Зеленский

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ на информационный запрос Украинских новостей.

"В соответствии с Законом и Порядком Национальное агентство 24.05.2021 начало полную проверку ежегодной декларации за 2020 год, поданной председателем Службы безопасности Украины Бакановым Иваном Геннадьевичем. Срок проведения полной проверки декларации продлен по 20.09.2021 на 60 дней на основании п. 20 раздела II Порядка. По состоянию на 23.10.2021 полная проверка декларации Баканова И. Г. продолжается", - указано в ответе.

Ранее глава НАПК Александр Новиков заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский соблюдает требования закона и является образцовым декларантом.

Агентство интересовало, в частности мог ли Зеленский получать дивиденды офшорной компании Maltex Multicapital Corp после того, как не был ее участником. Кроме этого, Новиков отметил, что проверка деклараций уже завершена.

13 октября издание The Guardian сообщило, что в Чили начали процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньери после публикации Pandora Papers в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании.

Напомним, что нашли у Владимира Зеленского и его окружения по студии "Квартал 95" фирму на Британских Виргинских островах, оффшоры и элитную недвижимость в Лондоне. Часть активов Зеленский передал одному из своих соратников незадолго до победы на выборах.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастными к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Эти средства могли быть частью истории с выводом и отмыванием денег "ПриватБанка".