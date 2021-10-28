НАЗК перевіряє роль Баканова в "офшорах Зеленського"

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що станом на 23 жовтня повна перевірка декларації про доходи за 2020 рік голови Служби безпеки України Івана Баканова триває, а термін її проведення продовжено з 20 вересня на 60 днів, зважаючи на розслідування Pandora Papers одним з фігурантів якого є Президент України Володимир Зеленський

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь на інформаційниз запит Українських новин.

"Відповідно до Закону та Порядку Національне агентство 24.05.2021 розпочало повну перевірку щорічної декларації за 2020 рік, поданої головою Служби безпеки України Бакановим Іваном Геннадійовичем. Строк проведення повної перевірки декларації продовжено з 20.09.2021 на 60 днів на підставі п. 20 розділу ІІ Порядку. Станом на 23.10.2021 повна перевірка декларації Баканова І.Г. триває", - вказано у відповіді.

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що Президент України Володимир Зеленський дотримується вимог закону та є зразковим декларантом.

Агенцію цікавило, зокрема чи Зеленський міг отримувати дивіденди офшорної компанії Maltex Multicapital Corp після того, як не був її учасником. Крім цього, Новіков зазначив, що перевірка декларацій вже завершена.

13 жовтня видання The Guardian повідомило, що в Чилі розпочали процедуру імпічменту президенту Себастьяну Піньєрі після публікації Pandora Papers у зв'язку з можливими порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії.

Нагадаємо, що знайшли у Володимира Зеленського та його оточення по студії "Квартал 95" фірму на Британських Віргінських островах, офшори та елітну нерухомість у Лондоні. Частину активів Зеленський передав одному зі своїх соратників незадовго до перемоги на виборах. Також повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку".