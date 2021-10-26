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26 октября 2021, 13:34 25

Суд обязал вернуть Украине "скифское золото"

26 октября 2021, 13:34 25
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из открытых источников
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Апелляционный суд Амстердама 26 октября обязал передать Украине "скифское золото" - экспонаты из крымского музея, которые поехали на выставку до оккупации полуострова Россией и до сих пор не вернулись в Украину

Как пишет RegioNews со ссылкой на Reuters решение суда является окончательным.

В деле речь шла о более 565 предметов из музейного фонда Украины, которые находятся на территории Королевства Нидерландов. В основном это археологические находки, стоимость коллекции составляет около 10 миллионов евро.

В апреле Украина во время заседания Апелляционного суда призвала не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору.

Рассмотрение дела о передаче ценностей продолжается еще с декабря 2016-го. Тогда Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов в суверенное государство, которое их предоставило - в Украину. Но это не устроило РФ: 28 марта 2017-го от представителей "крымских музеев" поступила апелляция на это. Тем не менее, уже 28 октября 2020-го Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи из-за его связи с адвокатами "крымских музеев" по предыдущим делам.

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