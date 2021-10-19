СБУ уже не хочет арестовывать тещу Шария

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Суд не рассматривал вопрос об избрании меры пресечения теще блогера Анатолия Шария Алле Бондаренко

"Ни одному из лиц, которым сообщили о подозрении, не предусмотрено избрание меры пресечения", - сообщил Украинским новостям представитель прокуратуры.

По его словам, мера пресечения не избиралась ни теще Шария, ни журналистке Анастасии Белоглазовой.

Он отметил, что сегодня материалы по трем из четырех фигурантов будут переданы в суд.

Служба безопасности Украины намерена просить суд избрать тещи блогера Анатолия Шария Алле Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Служба безопасности Украины сообщила теще Шария о подозрении в подделке документов о перерегистрации политической партии.

По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее руководителем.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса ("подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей").

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против информационного агентства "Шарій.net", Анатолия Шария, его жены Ольги (Бондаренко) Шарий, а также Аллы Бондаренко.