"Маска твоя газовая камера": возле Рады митингуют противники вакцинации от COVID-19

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В Киеве на площади Конституции возле Верховной Рады проходит митинг противников вакцинации от COVID-19, которые являются прихожанами УПЦ МП

Как передает RegioNews они держат плакаты, на которых среди прочего написано: вирусы не существуют, а есть нуклеокапсиди – бактериальные генетические яды, маска-твоя частная газовая камера, ни вакцинации – чипизации, "Стоп правовой медицинский образовательный геноцид".

Неподалеку от митингующих священник проводит литургию. Проход ко второму подъезду парламента закрыт металлическим ограждением. За ней несколько бойцов Нацгвардии.

Никаких инцидентов с участием митингующих пока не зафиксировано.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирус является обязательным. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации

Согласно приказу от Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.