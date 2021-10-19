"Маска твоя газова камера": біля Ради мітингують противники вакцинації від COVID-19

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У Києві на площі Конституції поблизу Верховної Ради відбувається мітинг противників вакцинації від COVID-19, які є парафіянами УПЦ МП

Як передає RegioNews, вони тримають плакати на яких серед іншого написано: віруси не існують, а є нуклеокапсиди – бактеріальні генетичні отрути, маска-твоя приватна газова камера, ні вакцинації – чипізації, "Стоп правовий медичний освітній геноцид".

Неподалік від мітингувальників священник проводить літургію. Прохід до друго під’їзду парламенту закритий металічною огорожею. За нею кілька бійців Нацгвардії.

Жодних інцидентів за участю мітингувальників наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинування проти коронавірусу є обов’язковим. Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації

Згідно з наказом від МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.