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15 октября 2021, 15:27 1700

Нардеп Шашов бросил подаренный значок "Слуги народа" в спину нардепу Качуре

15 октября 2021, 15:27 1700
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из открытых источников
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура и его коллега из группы "Доверие" Сергей Шахов устроили словесную перепалку в прямом эфире

Как пишет RegioNews конфликт произошел в прямом эфире телеканала "Украина 24"

Качура и Шахов дискутировали, однако последний перешел на оскорбления и назвал "слуг народа" "зеленой гадостью". В ответ на это Качура посоветовал коллеге посмотреть в зеркало.

"Вы настоящий "слуга народа", поэтому я думаю, что у вас должен быть атрибут, приходите, пожалуйста, на следующее пленарное заседание", – сказал Качура, подойдя к Шахова, и отдал ему свой партийный значок.

Шахов возмутился такому подарку и бросил его в спину Качуре со словами: "На тебе, Саша, слышишь".

"Правда режет глаза. Голосую за одно, бросаю здесь значки, а потом рассказываю совсем другое", – сказал ему Качура.

Напомним, что это не первый конфликт с участием нардепа Александра Качуры. Ранее он выяснял отношения с мэром Конотопа.

Слуга народа конфликт мер голосование депутаты

 
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