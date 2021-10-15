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15 жовтня 2021, 15:27 1705

Нардеп Шашов кинув подарований значок "Слуги народу" у спину нардепу Качурі

15 жовтня 2021, 15:27 1705
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з відкритих джерел
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Народий депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура та його колега з групи "Довіра" Сергій Шахов влаштували словесну перепалку у прямому ефірі

Як пише RegioNews конфлікт стався в прямому ефірі телеканалу "Україна 24"

Качура та Шахов дискутували, однак останній перейшов на образи й назвав "слуг народу" "зеленою гидотою". У відповідь на це Качура порадив колезі подивитися в дзеркало.

"Ви справжній "слуга народу", тому я думаю, що у вас повинен бути атрибут, приходьте, будь ласка, на наступне пленарне засідання", – сказав Качура, підійшовши до Шахова, й віддав йому свій партійний значок.

Шахов обурився такому подарункові й кинув його у спину Качурі зі словами: "На тобі, Саша, чуєш".

"Правда ріже очі. Голосую за одне, кидаю тут значки, а потім розповідаю зовсім інше", – сказав йому Качура.

Нагадаємо, що це не перший конфлікт за участі нардепа Олександра Качури. Раніше він з’ясовував стосунки з мером Конотопа.

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