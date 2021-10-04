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04 октября 2021, 19:23 71

Арахамия принес Разумкову подписи за его отставку

04 октября 2021, 19:23 71
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из открытых источников
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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес в Аппарат Верховной Рады подписи депутатов об увольнении главы парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом в Телеграмм написал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который добавил соответствующее письмо от депутата

"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!",- написал Разумков.

Напомним, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков отмечает, что голосование по его освобождению от должности может состояться не ранее чем через 10 дней после получения аппаратом парламента соответствующих подписных листов

В Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Собрано более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об освобождении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.

Слуга народа спикер отставка Верховная Рада олигархи

 
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