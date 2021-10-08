Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, ее забрала "скорая", - СМИ

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Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход потеряла сознание в Верховной Раде, ей пришлось вызвать скорую помощь

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Vesti.ua.

Сообщается, что ей стало плохо в кабинетах комитета Верховной Рады и она потеряла сознание.

Очевидцы говорят, что приехала скорая помощь.

Напомним, в ночь на 8 октября 2021 года народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции из-за нарушения ПДД.

По словам водителя такси известно, что он взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, а уже через несколько минут после этого депутата начало тошнить в машине.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер.

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, изъяли, а водителя пока допрашивают.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что по результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.