Кадровые изменения в правительстве могут произойти в конце сентября-Алтапресс

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Верховная Рада может обновить правительство уже до конца сентября

Как передает RegioNews об этом на брифинге после съезда партии "Слуга народа" заявил лидер пропрезидентской фракции Давид Арахамия

По его словам, соответствующие решения могут быть внесены на рассмотрение парламента

"Решение о кадровых ротациях в правительстве, по времени - это где - то в конце сентября, последняя декада", - сказал Арахамия.

В то же время он уточнил, что в течение лета фракция сделала внутренний рейтинг всех членов Кабмина, опросив депутатов. При этом политик акцентировал на нецелесообразности называть фамилии кого-нибудь из "лидеров и аутсайдеров этого рейтинга, поскольку если "сегодня мы назовем любое фамилия, завтра его уже перестанут слушаться в министерстве", а следовательно, возникнет угроза остановки работы министерства на две-три недели.

"Мне кажется, что это - такие вот преждевременные заявления - мешает государственному управлению", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, что 3 сентября нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко заявил, что обсуждается отставка 4 министров.

"Сейчас есть обсуждение по четырем министров. Я пока не уполномочен объявлять эти фамилии, а потому будем решать это на фракции. Думаю, что даже в понедельник, 6 сентября", - подчеркнул он.